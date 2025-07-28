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Мир

Польские самолеты были подняты по тревоге из-за российского удара по западу Украины

Война в Украине
Польша
Россия
Украина
время публикации: 28 июля 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 08:27
Польские самолеты были подняты по тревоге из-за российского удара по западу Украины
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что самолеты польских ВВС и союзников были подняты в воздух после того, как Россия выпустила ракеты по целям на западе Украины, недалеко от польской границы.

ВВС была поставлена задача обеспечить безопасность воздушного пространства Польши.

Удар был нанесен по городу Староконстантинов в Хмельницкой области. Как сообщает телеканал "Украина 24", при этом россияне задействовали ракеты Х-47 М2 "Кинжал".

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