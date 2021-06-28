Возможные причины обрушения здания во Флориде. Комментарии экспертов

Онлайн-издание New Civil Engineer собрало комментарии специалистов по поводу причин частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers в Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида).

Жертвами обрушения могли стать более 150 человек.

Джон Писторино, инженер-строитель из Майами, который выступал в качестве эксперта при выяснении причин обрушение моста Международного университета Флориды, в настоящее время привлечен к расследованию причин обрушения Champlain Towers. В интервью Palm Beach Post он заявил, что ему нужно тщательно изучить собранные сведения, прежде чем делать какие-либо заявления. В то же время Писторино сказал, что его поразила видеозапись камер наблюдения, зафиксировавших момент обрушения. По его мнению, на этом видео явно видно, что обрушение началось в центре здания, в затем уже рухнула северо-восточная часть постройки.

Однако профессор факультета гражданского строительства и охраны окружающей среды штата Вирджиния Роберто Леон считает, что по этому видео трудно сделать какие-либо выводы. Он говорит, что потребуется "почти попиксельное" исследование, чтобы понять, с чего именно началось обрушение. При этом Леон отметил, что северо-восточная часть здания разрушена полностью, не осталось целых колонн и стен, что затруднит расследование.

Инженер-строитель Джон Писторино отмечает, что все здания, построенные на побережье океана, уязвимы для проникновения соли и соленой воды. Именно поэтому, говорит он, важны регулярные проверки и техническое обслуживание таких зданий.

Профессор инженерного дела Университета Дрекселя Аби Агайере в интервью новостному каналу 6ABC тоже отметил, что расположение здания рядом с побережьем поднимает вопрос о том, могло ли это повлиять на его целостность.

Основатель строительной компании National Home Building & Remodeling Corp (Южная Флорида) Гэри Слоссберг сказал в интервью Fox Business, что соль в прибрежном воздухе Майами потенциально могла способствовать эрозии стали. Впрочем, отметил он, неясно, сколько времени требуется для того, чтобы повредить конструкцию до обрушения (напомним, что зданию Champlain Towers было 40 лет).

Говоря о возможных причинах обрушения, Слоссберг отмечает, что, если здание было построено с использованием "бетона с последующим напряжением" ("post-tension slab"), первичной причиной коллапса здания могло стать разрушение одной из таких плит. Он также отметил, что причиной эрозии могла быть конструкция балконов с "задним откосом", не позволяющая должным образом обеспечивать стекание воды после дождя.

Все специалисты сходятся в том, что здание Champlain Towers, построенное в 1981 году, нуждалось в стандартном капитальном ремонте. Специалисты, изучавшие состояние этого здания в 2020 году, предупреждали, что оно "нестабильно" и в течение последних трех десятилетий опускалось со скоростью 2 мм в год.

Эксперты также отмечают, что за 40 лет, прошедшие после возведения Champlain Towers, инженерно-строительные нормы во Флориде изменились, они учитывают ущерб, наносимый зданиям ураганами, высокой влажностью, проникновением соли и т.д. При строительстве теперь используются более стойкие материалы и конструкции.

Американские СМИ пишут, что проверка, проведенная в 2018 году, показала: зданию Champlain Towers требуется незамедлительный капитальный ремонт, так как в подземном гараже обнаружены серьезные структурные повреждения. Специалисты тогда рекомендовали как можно скорей решить проблемы с гидроизоляцией бетонных конструкций. Однако городской инспектор Росс Прието, встречавшийся с жильцами после этой проверки в ноябре 2018 года, заверил, что здание находится "в очень хорошем состоянии", пишут СМИ. (Прието больше не работает в муниципалитете Серфсайда. Он заявил, что не помнит, чтобы говорил жильцам Champlain Towers что-то подобное. Хотя его слова зафиксированы в протоколе встречи.)