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    В мире

    Фотоопровержение версии минобороны РФ по поводу обстрела Кременчуга

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    ТРЦ
    AP Photo/Efrem Lukatsky     Неповрежденные ангары завода дорожных машин (на дальнем плане) в Кременчуге после ракетного обстрела. 28.06.2022
    AP Photo/Efrem Lukatsky     Неповрежденные ангары завода дорожных машин (на дальнем плане) в Кременчуге после ракетного обстрела. 28.06.2022
    AP Photo/Efrem Lukatsky     ВСЕ ФОТО

    На фотографиях, сделанных с дрона корреспондентом агентства Associated Press Ефремом Лукацким в Кременчуге (Полтавская область Украины) 28 июня 2022 года, хорошо видны разрушенный торгово-развлекательный центр "Амстор" и территория прилегающего к нему завода дорожных машин (почтовый адрес: проспект Свободы, 4).

    Судя по этим снимкам, территория завода не пострадала при ракетном обстреле, хотя ТРЦ полностью разрушен.

    Это опровергает версию, которая 28 июня была представлена министерством обороны Российской Федерации. Напомним, она звучит так: "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре".

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    Украинская сторона заявляла ранее следующее: ракетный удар был нанесен именно по ТРЦ "Амстор" крылатой ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны российского города Курск. Сообщалось также, что этот бомбардировщик взлетел с аэродрома "Шайковка". В момент попадания ракеты в помещениях ТРЦ находилось множество людей, хотя после срабатывания воздушной тревоги проводилась эвакуация. По данном поводу генеральной прокуратурой Украины проводится расследование.

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    Отметим, что некоторые российские пропагандисты после сообщений о взрыве и пожаре в ТРЦ в Кременчуге поспешили объявить, что украинцы сами себя взорвали, чтобы обвинить Россию. Предлагалась также версия, согласно которой ТРЦ давно не работал (это не так) и в нем хранили оружие. Но пропагандисты минобороны РФ предпочли другую, видимо на их взгляд, более правдоподобную версию.

    В настоящее время продолжается разбор завалов в ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, уничтоженном 27 июня в результате попадания российской крылатой ракеты.

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    После полудня 28 июня были опубликованы уточненные данные о жертвах. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в ходе брифинга сообщил: "Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Кроме того, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре". Он добавил, что сотни спасателей, патрульные, нацгвардейцы и гражданские продолжают вытаскивать из-под завалов людей.

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    Ранее сообщалось, что более десяти пострадавших в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

    Число жертв уточняется.

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    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что в момент попадания ракеты в ТРЦ в Кременчуге находились более тысячи человек. Зеленский опубликовал видео с места пожара, написав: "ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить". "Никакой опасности для российских военных он не представлял. Никакой стратегической ценности. Но попытка людей жить обычной жизнью, злит оккупантов", – добавил он.

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    Позже Зеленский уточнил, что более тысячи человек находились в помещениях ТРЦ перед объявлением воздушной тревоги, многих удалось эвакуировать до падения ракеты. Он назвал этот обстрел "самым дерзким терактом в истории Европы".

    Служба безопасности Украины начала расследование по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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    Рядом с ТРЦ "Амстор" нет военных объектов, если не считать завод дорожных машин и железнодорожный вокзал. Кроме того, неподалеку находятся автовокзал, торгово-развлекательный комплекс "Галактика", перинатальный центр, стадион, центральный рынок.

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    Данные о ТРЦ "Амстор" в Кременчуге

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    Этот торгово-развлекательный центр расположен в центре Кременчуга, возле железнодорожного вокзала, автовокзала и центральной площади. В радиусе 2 км от ТРЦ "Амстор" до войны проживало около 36 тысяч человек.

    Владелец ТЦ "Амстор" – компания Smart Urban Solutions, представляющая девелоперское направление бизнеса "Смарт-Холдинг". Бенефициаром этой компании является народный депутат Вадим Новинский, партнер по бизнесу Рината Ахметова. Фонд Вадима Новинского закупает машины скорой помощи, переданные больницам Николаева, Кривого Рога и Запорожья.

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    С начала войны (24.02.2022) Smart Urban Solutions потеряла контроль над торговыми центрами, оказавшимися на оккупированных территориях и в зоне боевых действий, – в Мелитополе и Бердянске, а ТЦ компании в Мариуполе и Северодонецке были почти полностью разрушены. Работа ТЦ "Амстор" в Краматорске была остановлена. Продолжали работать только "Амсторы" в Кременчуге и Запорожье, пишет издание novyny.live.

    Директор Smart Urban Solutions Роман Емец после ракетного обстрела заявил агентству "Интерфакс-Украина": "Да, это наш ТРЦ. Самое людное время дня по посетителям. Он полностью сгорел, все аварийные службы на месте".

    Компания "Смарт-Холдинг" дала официальный комментарий: "Ни один из торговых центров не содержит военной техники и не является военным объектом. Убеждены, что трагедии, подобные той, которая имела место в Кременчуге, не могут иметь оправдания и прощения".

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