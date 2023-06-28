Последствия ракетного обстрела Краматорска: не менее восьми погибших, в их числе три несовершеннолетних
Утром 28 июня генеральная прокуратура Украины опубликовала уточненные данные о последствиях ракетного обстрела Краматорска (Донецкая область Украины) российскими военными.
Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что не менее восьми человек погибли, около 60 получили ранения. Среди убитых трое несовершеннолетних – 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Среди раненых восьмимесячная девочка. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди.
По данным украинской стороны, удар по жилому району Краматорска был нанесен двумя ракетами "Искандер".
Офис генпрокурора Украины сообщает, что (по состоянию на 28 июня 2023 года, 490-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали по меньшей мере 493 несовершеннолетних, 1033 детей получили ранения. "Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 471, Харьковской – 284, Киевской – 129, Херсонской – 113, Запорожской – 91, Николаевской – 89, Днепропетровской – 83, Черниговской – 71, Луганской – 67", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины. Отметим, что в отчетах Генпрокуратуры Украины учитываются только документально подтвержденные случаи гибели несовершеннолетних. По всей видимости, погибших детей в ходе этой войны в Украине значительно больше.
В результате ракетного обстрела Краматорска погибли два человека и более 20 ранены