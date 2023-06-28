Последствия ракетного обстрела Краматорска: не менее восьми погибших, в их числе три несовершеннолетних

Утром 28 июня генеральная прокуратура Украины опубликовала уточненные данные о последствиях ракетного обстрела Краматорска (Донецкая область Украины) российскими военными.

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что не менее восьми человек погибли, около 60 получили ранения. Среди убитых трое несовершеннолетних – 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Среди раненых восьмимесячная девочка. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди.

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По данным украинской стороны, удар по жилому району Краматорска был нанесен двумя ракетами "Искандер".

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Офис генпрокурора Украины сообщает, что (по состоянию на 28 июня 2023 года, 490-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали по меньшей мере 493 несовершеннолетних, 1033 детей получили ранения. "Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 471, Харьковской – 284, Киевской – 129, Херсонской – 113, Запорожской – 91, Николаевской – 89, Днепропетровской – 83, Черниговской – 71, Луганской – 67", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины. Отметим, что в отчетах Генпрокуратуры Украины учитываются только документально подтвержденные случаи гибели несовершеннолетних. По всей видимости, погибших детей в ходе этой войны в Украине значительно больше.