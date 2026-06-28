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Трамп представил новый юбилейный паспорт США с собственным изображением

США
Дональд Трамп
время публикации: 28 июня 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 10:31
Трамп представил новый юбилейный паспорт США с собственным изображением
AP Photo/Jon Elswick

В преддверии отмечаемого 4 июля 250-летия независимости США Государственный департамент выпустил ограниченной серией паспорт с изображением президента Дональда Трампа. Он стал первым живущим президентом, удостоенным подобной чести, что вызвало общественную полемику.

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение разворота документа в социальной сети Truth. На одной странице глава государства опирается двумя кулаками на стол в Овальном кабинете, а фоном стал оригинальный текст Декларации независимости. Присутствует также факсимиле Трампа.

На другом изображена церемония подписания документа отцами-основателями, прошедшая 4 июля 1776 года на втором континентальном конгрессе в Филадельфии. Именно этот город стал первой столицей США. "Это новый американский паспорт, он говорит: добро пожаловать, ведите себя хорошо", – написал Трамп.

В современных паспортах США уже используются изображения президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, высеченные на горе Рашмор, а также символы вроде Статуи Свободы, высадки на Луне, Колокола Свободы и Зала Независимости.

Мир
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К 250-летию Декларации независимости в США выпустят паспорта с изображением Трампа