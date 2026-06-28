ВСУ: ночью перехвачены 7 из 8 ракет, 125 из 142 БПЛА. МО РФ: сбиты 213 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине 8 ракет (две "Циркон"/"Оникс" и шесть "Искандер-М"/С-400) и 142 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 7 ракет и 125 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 14 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в 13 локациях. Причинен ущерб в Днепропетровской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Сообщается о погибшем и пожаре на НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.