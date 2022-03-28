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NEWSru.co.il :: В мире28 марта 2022 г., 19:17

WSJ и Bellingcat сообщили о попытке отравления Романа Абрамовича и двух украинских переговорщиков

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WSJ и Bellingcat сообщили о попытке отравления Романа Абрамовича и двух украинских переговорщиков

После переговоров, состоявшихся в Киеве 3 марта, у российского миллиардера Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации появились признаки отравления химическим оружием. Об этом 28 марта написало издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, после переговоров, состоявшихся поздно ночью, члены переговорной группы вернулись в киевскую квартиру, где у них проявились симптомы отравления: покраснение и резь в глазах, постоянное и болезненное слезотечение, шелушение кожи на руках и лице.


Эту информацию подтвердил и проект Bellingcat. "Bellingcat может подтвердить, что у трех членов делегации на мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 марта на 4 марта проявились симптомы отправления химическим оружием. Одной из жертв покушения стал российский предприниматель Роман Абрамович", - говорится в "твиттере" проекта.

Собеседники WSJ считают, что к отравлению причастны сторонники "жесткой линии" Москвы, которые тем самым хотели сорвать переговорный процесс.

В обновленной версии статьи на сайте WSJ сообщается, что, по словам, Христо Грозева из Bellingcat, руководившего расследованием, взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, было взять невозможно. К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и других переговорщиков, выявить следы яда было уже невозможно. Грозев полагает, что это была не попытка убийства, а "просто предупреждение".

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