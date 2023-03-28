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    В мире

    В Греции предотвращено нападение иранских агентов на израильтян

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    В Греции предотвращено нападение иранских агентов на израильтян
    AP Photo/Petr David Josek, File

    Служба контрразведки Греции и греческая полиция сообщили о раскрытии террористической ячейки, планировавшей атаки на "тщательно выбранные" объекты, расположенные на территории страны. Террористы получали указания из-за границы.

    Операция была проведена одновременно в нескольких районах Греции. Арестованы два иностранных гражданина, национальность которых на данном этапе не называется. Согласно сообщению, они были "мозговым трестом" группировки.

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    "Сеть планировала не просто нанести ущерб невинным людям. Она хотела подорвать ощущение безопасности, одновременно нанеся ущерб государственным институтам и подорвав международные отношения", – отмечается в заявлении.

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    Также сообщается, что они уже выбрали подходящее для атаки здание, получили указания от своего "опекуна" за границей и пытались завербовать дополнительных людей. 28 марта задержанные предстали перед окружным судом Афин.

    По информации греческих СМИ, арестованные – пакистанцы иранского происхождения, действовавшие по указанию из Ирана. Целью террористов была одна из афинских синагог, часто посещаемая израильтянами. В ходе атаки не исключалось похищение граждан Израиля.

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    В поле зрения греческих спецслужб иранские агенты попали летом 2022 года. Было начато скрытое расследование. Когда к теракту было уже почти все готово, расследование перешло в открытую фазу, и террористов арестовали.

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