В Греции предотвращено нападение иранских агентов на израильтян
Служба контрразведки Греции и греческая полиция сообщили о раскрытии террористической ячейки, планировавшей атаки на "тщательно выбранные" объекты, расположенные на территории страны. Террористы получали указания из-за границы.
Операция была проведена одновременно в нескольких районах Греции. Арестованы два иностранных гражданина, национальность которых на данном этапе не называется. Согласно сообщению, они были "мозговым трестом" группировки.
"Сеть планировала не просто нанести ущерб невинным людям. Она хотела подорвать ощущение безопасности, одновременно нанеся ущерб государственным институтам и подорвав международные отношения", – отмечается в заявлении.
Также сообщается, что они уже выбрали подходящее для атаки здание, получили указания от своего "опекуна" за границей и пытались завербовать дополнительных людей. 28 марта задержанные предстали перед окружным судом Афин.
По информации греческих СМИ, арестованные – пакистанцы иранского происхождения, действовавшие по указанию из Ирана. Целью террористов была одна из афинских синагог, часто посещаемая израильтянами. В ходе атаки не исключалось похищение граждан Израиля.
В поле зрения греческих спецслужб иранские агенты попали летом 2022 года. Было начато скрытое расследование. Когда к теракту было уже почти все готово, расследование перешло в открытую фазу, и террористов арестовали.