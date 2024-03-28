x
28 марта 2024
|
последняя новость: 19:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 марта 2024
|
28 марта 2024
|
последняя новость: 19:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Мир

Суд в Гааге обязал Израиль не допустить голода в секторе Газы

время публикации: 28 марта 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 18:48
Суд в Гааге обязал Израиль не допустить голода в секторе Газы
AP Photo/Fatima Shbair

В четверг, 28 марта, Международный суд в Гааге по требованию Южной Африки вынес дополнительное решение, обязывающее Израиль принять "необходимые и эффективные меры" для немедленной доставки гуманитарной помощи в достаточном объеме жителям сектора Газы. Об этом сообщило агентство Reuters

В решении суда говорится об ухудшении условий жизни палестинского населения в секторе Газы и распространении голода.

Это решение судьями Международного суда было принято судьями единогласно.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2024

Израиль передал Международному суду ООН в Гааге отчет о действиях в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 февраля 2024

Глава МИД Иордании в Гааге: Израиль не защищает христианских священников
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 февраля 2024

Выступая в Гаагском суде, представитель США призвал учитывать интересы Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 февраля 2024

Суд в Гааге приступил к рассмотрению законности "израильской оккупации"