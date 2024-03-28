Суд в Гааге обязал Израиль не допустить голода в секторе Газы

В четверг, 28 марта, Международный суд в Гааге по требованию Южной Африки вынес дополнительное решение, обязывающее Израиль принять "необходимые и эффективные меры" для немедленной доставки гуманитарной помощи в достаточном объеме жителям сектора Газы. Об этом сообщило агентство Reuters

В решении суда говорится об ухудшении условий жизни палестинского населения в секторе Газы и распространении голода.

Это решение судьями Международного суда было принято судьями единогласно.