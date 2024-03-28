"Мы будем скучать по тебе, Джо": в Нью-Йорке скончался экс-сенатор Джозеф Либерман, друг Израиля

В Нью-Йорке 27 марта скончался бывший сенатор от американского штата Коннектикут Джо Либерман. Ему было 82 года. Об его смерти написала газета The Washington Post со ссылкой на заявление семьи.

Близкие сообщили, что причиной смерти стали осложнения после падения.

Джо Либерман считается первым ортодоксальным евреем в Сенате США. В 2000 году он баллотировался на пост вице-президента США вместе с кандидатом в президенты страны Альбертом Гором, но они потерпели поражение от республиканских кандидатов Дж.Буша-младшего и Дика Чейни.

Джо Либерман последний раз посетил Израиль вскоре после терактов 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в своем Х-блоге написал, что "Джо был образцовым государственным служащим, патриотом Америки и непревзойденным защитником еврейского народа и еврейского государства. Во время нашей самой первой встречи, десятилетия назад, я был поражен его честностью, порядочностью и гражданским мужеством. Он обладал глубоким нравственным чувством, здравым смыслом и был бесстрашным при защите истины. Он также был необычно мягким и верным другом. Мы будем скучать по тебе, Джо".