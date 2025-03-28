Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", включив в него четырех человек.

В список попали: историк, сооснователь "Международного Мемориала" Ирина Щербакова; спортивный комментатор Александр Шмурнов; рэпер Артем Бровков (Fuze); политик Ксения Черепанова. В реестр также включен интернет-проект "Объектив".

По версии минюста, Шмурнов, Щербакова, Черепанова и Бровков распространяли материалы "иноагентов" и "недостоверную информацию" о действиях российских властей. В сообщении отмечается, что Бровков, Щербакова и Шмурнов выступали против российского вторжения в Украину.

В 2022 году, после вторжения России в Украину, Ирина Щербакова вместе с мужем покинула Россию. Провела несколько месяцев в Тель-Авиве, после чего переехала в Веймар, став приглашенным профессором в колледже Имре Кертеса Йенского университета.