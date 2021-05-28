Послом США в Израиле станет Том Найдс

Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден принял решение назначить на пост посла в Израиле 60-летнего экономиста Тома Найдса, который изначально рассматривался как один из основных кандидатов на этот пост.

Томас (Том) Найдс, выросший в еврейской семье из Миннесоты, много лет являлся функционером в Демократической партии. В 1994 году принимал активное участие в подготовке и ратификации североамериканского торгового соглашения NAFTA. В 2011-2013 годах занимал пост заместителя госсекретаря США по администрации и ресурсам при Хиллари Клинтон.

В 2016 году в случае победы Хиллари Клинтон на президентских выборах Найдс должен был занять пост госсекретаря.

Вне политической карьеры занимал высокопоставленные должности в банках Fanni Mae, Morgan Stanley, Credit Suisse.

Одновременно с Найдсом были названы имена послов США в Китае, Индии и Японии. Японскую дипмиссию возглавит бывший мэр Чикаго и бывший глава администрации президента США Барака Обамы Рам Эмануэль. Миссия в Пекине поручена кадровому дипломату Николасу Бернсу, а в Нью-Дели отправится бывший мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти.

Между тем, газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что правительство Израиля выразило категорическое несогласие с намерением США открыть в Иерусалиме консульство для Палестинской автономии. Вместо этого Израиль предлагает разместить консульство в деревне Абу-Дис, за пределами муниципальных границ Иерусалима.