Торнадо в США, более 20 погибших

По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на юг США. Среди погибших – дети. В зоне бедствия штаты Техас, Оклахома, Арканзас, Кентукки. Скорость ветра превышает 200 километров в час. 500000 человек остались без электричества.

Торнадо уничтожило несколько трейлерных парков. В Оклахоме ветер сорвал шатер, где проходила свадебная церемония, на которой присутствовало 150 человек. Среди ее гостей множество пострадавших.

Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил, что только в этом штате насчитывается более 100 пострадавших. В 106 округах штата объявлено чрезвычайное положение. Губернатор Кентукки Энди Бешор также сообщил о введении в этом штате режима ЧП.