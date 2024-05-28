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Торнадо в США, более 20 погибших

время публикации: 28 мая 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 08:52
Торнадо в США, более 20 погибших
AP Photo/Julio Cortez

По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на юг США. Среди погибших – дети. В зоне бедствия штаты Техас, Оклахома, Арканзас, Кентукки. Скорость ветра превышает 200 километров в час. 500000 человек остались без электричества.

Торнадо уничтожило несколько трейлерных парков. В Оклахоме ветер сорвал шатер, где проходила свадебная церемония, на которой присутствовало 150 человек. Среди ее гостей множество пострадавших.

Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил, что только в этом штате насчитывается более 100 пострадавших. В 106 округах штата объявлено чрезвычайное положение. Губернатор Кентукки Энди Бешор также сообщил о введении в этом штате режима ЧП.

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