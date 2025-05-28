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Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 71 из 88 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 296 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 28 мая 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 09:54
Генштаб ВСУ: перехвачены 71 из 88 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 296 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 28 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 88 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 71 беспилотник, запущенный российскими военными.

Также российские военные выпустили пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Судя по всему, ракеты перехвачены не были.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в восьми локациях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 27 мая до утра 28 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 296 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на полеты гражданской авиации.

Мир
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