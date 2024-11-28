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Мир

Суд аннулировал решение властей Барселоны о разрыве связей с Израилем

Антисемитизм
время публикации: 28 ноября 2024 г., 00:03 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 00:11
Суд аннулировал решение муниципалитета Барселоны о разрыве связей с Израилем
AP Photo/Manu Fernandez, File

Суд по административным делам Барселоны аннулировал решение городского совета о разрыве отношений с Израилем, посчитав его противоречащим действующему законодательству, так как нарушает принцип равенства.

В решении суда указывается, что власти города создали ситуацию, при которой подвергаются дискриминации израильские учреждения, компании и организации, что противоречит конституции. Суд также отметил, что горсовет вышел за рамки своих полномочий.

По информации сайта Betevé, апелляция была подана произраильской организацией ACOM, активно противостоящей движению BDS.

Горсовет Барселоны объявил, что намерен опротестовать судебное решение.

О разрыве отношений с Израилем из-за его "политики геноцида в отношении палестинцев" сообщила мэр столицы Каталонии Ада Колау в начале февраля. Было также направлено письмо премьер-министру Израиля, в котором объяснялись причины этого шага. При этом городские власти заявляли, что разрыв отношений касается только властных структур, а не граждан Израиля.

Мир
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