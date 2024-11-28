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Генштаб ВСУ: сбиты 35 российских "шахедов" и 79 ракет. Минобороны РФ: сбиты 27 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 28 ноября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 11:31
Генштаб ВСУ: сбиты 35 российских "шахедов" и 79 ракет. Минобороны РФ: сбиты 27 украинских БПЛА
Пресс-служба ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью и утром 28 ноября 2024 года украинские ПВО перехватили 79 из 91 российских ракет и 35 из 97 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Многие "шахеды" были локационно потеряны в регионах Украины.

Целями российского массированного удара были объекты энергетической инфраструктуры.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 28 ноября над территорией России были сбиты 27 украинских БПЛА самолетного типа – в Краснодарском крае, в Курской, Брянской и Ростовской областях, а также над Крымом, аннексированным Россией в 2014 году.

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