Нападение с ножом в Китае, среди пострадавших дети
время публикации: 28 октября 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 14:34
Пять человек, в том числе трое детей, получили ранения в Пекине, когда на них напал с ножом мужчина. Инцидент произошел в районе Хайдянь на западе китайской столице.
Полиция задержала нападавшего, им оказался 50-летний мужчина по фамилии Тан, пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.
Уровень уличного насилия в Китае достаточно низок, однако в последние годы в стране произошло несколько нападений с ножом. При них нередко страдают дети.