В Тбилиси проходит митинг оппозиции против итогов парламентских выборов

Вечером 28 октября перед зданием парламента Грузии проходит массовый митинг против заявленных итогов парламентских выборов, инициированный президентом страны Саломе Зурабишвили.

Участники акции держат флаги Грузии и Европейского союза, а также также транспаранты. Перекрыто движение на проспекте Руставели.

Ранее оппозиционные партии "Коалиция за перемены", "Единство-Национальное движение" и другие объявили, что не признают итоги выборов, объявленные центральной избирательной комиссией, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Накануне на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признать результаты выборов, так как их результаты "тотально сфальсифицированы". По ее словам, Россия опробовала на Грузии "новые формы гибридной войны".