Хакер Алексей Бурков, ранее задержанный в Израиле, экстрадирован из США в Россию

Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного программного обеспечения, депортировали из США в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

По прибытии в Россию Бурков был задержан в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками МВД России и НЦБ Интерпола

31-летний Алексей Бурков обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений в 2008-2015 годах. В 2017 году Буркову предъявили заочные обвинения по статьям о краже, незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, неправомерно обороте средств платежей, создании и распространении вредоносного ПО, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

В 2015 году Буркова задержали в Израиле, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020-го суд в Штатах приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к девяти годам лишения свободы. Но позже было принято решение о депортации Буркова в Россию.

Суд в США зачел в срок наказания уже отбытые Бурковым около 4,5 лет в Израиле, а также время, проведенное им в заключении в Штатах с ноября 2019 года.

Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы). Первоначально ему грозило до 80 лет тюрьмы. Обвинение в США считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.

С делом Алексея Буркова, экстрадиции которого в США пыталась воспрепятствовать Россия, в Израиле связывали арест и заключение израильтянки Наамы Иссахар (Иссасхар) в России. Она была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы за несколько граммов гашиша, найденные в ее багаже в московском аэропорту. В СМИ появлялась информация, что Израилю было неофициально предложено "обменять" Буркова на девушку. Однако официально эта информация не была подтверждена. 30 января 2020 года Наама Иссахар вернулась в Израиль.