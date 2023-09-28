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    В мире

    Подписан указ: республика Нагорный Карабах/Арцах прекратит существование с 1 января 2024 года

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    Подписан указ: республика Нагорный Карабах/Арцах прекратит существование с 1 января 2024 года
    AP Photo/Sergei Grits

    Президент Нагорного Карабаха/Арцаха Самвел Шахраманян объявил, что подписал указ, в соответствии с которым республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

    Населению Нагорного Карабаха/Арцаха предложили ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.

    На данный момент более половины жителей Нагорного Карабаха/Арцаха, свыше 65 тысяч человек, перебрались в Армению. Исход беженцев из Нагорного Карабаха/Арцаха в Армению продолжается.

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