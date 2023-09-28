Подписан указ: республика Нагорный Карабах/Арцах прекратит существование с 1 января 2024 года

Президент Нагорного Карабаха/Арцаха Самвел Шахраманян объявил, что подписал указ, в соответствии с которым республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Населению Нагорного Карабаха/Арцаха предложили ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.

На данный момент более половины жителей Нагорного Карабаха/Арцаха, свыше 65 тысяч человек, перебрались в Армению. Исход беженцев из Нагорного Карабаха/Арцаха в Армению продолжается.