Армия РФ нанесла удар по больнице в городе Сумы, восемь погибших
время публикации: 28 сентября 2024 г., 14:22 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 14:30
В субботу, 28 сентября, утром, армия РФ нанесла удар по больнице в городе Сумы на северо-востоке Украины. В это время в больнице находились 86 пациентов (из них 15 малоподвижных) и 38 сотрудников медучреждения.
Через 50 минут после первой атаки, когда проводилась эвакуация, а полицейские оказывали помощь пострадавшим, здание атаковал еще один дрон.
В результате атак восемь человек погибли, более 10 получили ранения.
В результате ударов БПЛА здание серьезно пострадало, разрушены перекрытия нескольких этажей.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2024