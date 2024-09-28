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Мир

Армия РФ нанесла удар по больнице в городе Сумы, восемь погибших

время публикации: 28 сентября 2024 г., 14:22 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 14:30
Армия РФ нанесла удар по больнице в городе Сумы, восемь погибших
Ukrainian Emergency Service via AP

В субботу, 28 сентября, утром, армия РФ нанесла удар по больнице в городе Сумы на северо-востоке Украины. В это время в больнице находились 86 пациентов (из них 15 малоподвижных) и 38 сотрудников медучреждения.

Через 50 минут после первой атаки, когда проводилась эвакуация, а полицейские оказывали помощь пострадавшим, здание атаковал еще один дрон.

В результате атак восемь человек погибли, более 10 получили ранения.

В результате ударов БПЛА здание серьезно пострадало, разрушены перекрытия нескольких этажей.

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