Армия РФ нанесла удар по больнице в городе Сумы, восемь погибших

В субботу, 28 сентября, утром, армия РФ нанесла удар по больнице в городе Сумы на северо-востоке Украины. В это время в больнице находились 86 пациентов (из них 15 малоподвижных) и 38 сотрудников медучреждения.

Через 50 минут после первой атаки, когда проводилась эвакуация, а полицейские оказывали помощь пострадавшим, здание атаковал еще один дрон.

В результате атак восемь человек погибли, более 10 получили ранения.

В результате ударов БПЛА здание серьезно пострадало, разрушены перекрытия нескольких этажей.