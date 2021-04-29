Речь Байдена в Конгрессе: акцент на внутренних проблемах, Израиль не упомянут

Президент США Джо Байден вечером 28 апреля выступил с первым посланием к обеим палатам Конгресса. Впервые в истории за спиной выступавшего президента США в креслах второго и третьего лица государства – вице-президента и спикера нижней Палаты – сидели две женщины, Камала Харрис и Нэнси Пелоси, отмечает сайт "Голос Америки".

Как и ожидалось, в выступлении Байдена основной акцент был сделан на внутренних американских проблемах и первых успехах его администрации.

Байден заявил, что, спустя сто дней после его прихода к власти, новой администрации удалось восстановить веру в демократию и начать процесс восстановления экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19.

Президент отметил первые видимые результаты, в первую очередь в области вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса. По словам Байдена, за первые сто дней его президентства американцы получили более 220 миллионов доз вакцины против COVID-19.

"Теперь, всего через сто дней, – сказал Байден, – я могу доложить нации, что Америка снова встает на ноги, превращая опасности в новые возможности, обращая кризис в перспективы, неудачи – в нашу силу".

Экономика США

По словам Байдена, за первые сто дней его президентства в экономике было создано более 1,3 миллиона рабочих мест. "По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия. Америка движется вперед, и мы не можем останавливаться. Мы соревнуемся с Китаем и другими странами. Мы должны сделать больше, чем просто восстановиться. Мы должны восстановить нашу страну так, что она будет еще лучше, чем в прошлом", – подчеркнул Байден.

"Эти инвестиции может осуществить только правительство, – продолжил Джо Байден, – И они снова и снова продвигают нас в будущее. Вот почему я предложил план создания рабочих мест в Америке – уникальное вложение средств в Америку, самый крупный план по созданию рабочих мест со времен Второй мировой войны". "Я знаю, что некоторые из вас задаются вопросом, подойдут ли вам эти рабочие места. Вы чувствуете себя брошенными и забытыми в быстро меняющейся экономике. Позвольте мне говорить с вами напрямую. По оценкам независимых экспертов, американский план создания рабочих мест на долгие годы добавит миллионы рабочих мест и триллионы долларов в виде экономического роста. Это хорошо оплачиваемая работа, которую нельзя вывезти за рубеж. Почти 90% рабочих мест, созданных в рамках Американского плана занятости для строительства инфраструктуры, не требуют высшего образования", – подчеркнул Джо Байден.

Байден отдельно остановился на том, как его администрация собирается финансировать планы развития Америки. По его словам, он ясно дал понять, что Соединенные Штаты могут сделать это "без увеличения бюджетного дефицита". Он пообещал, что повышение налогов не коснется людей, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. По словам Байдена, пришло время для того, чтобы "корпоративная Америка и 1% самых богатых американцев заплатили свою долю "по справедливости".

Многие компании, как отметил Байден, уклоняются от уплаты налогов через офшорные убежища от Швейцарии до Бермудских и Каймановых островов, "извлекая выгоду из налоговых лазеек и вычетов, которые позволяют переводить рабочие места в офшоры и переводить прибыль за границу. Это неправильно".

Администрация Байдена собирается реформировать налогообложение для корпораций с тем, чтобы они "платили по справедливости и помогали оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет их бизнес", заявил Байден. 1% самых богатых американцев, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год, будут платить до 39,6% в виде подоходного налога. Именно на этом уровне находилось налогообложение раньше. Государство также собирается "избавиться от лазеек, которые позволяют американцам, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов в год, платить более низкую ставку на прирост капитала, чем работающие американцы платят со своей зарплаты".

"Это коснется только 0,3 процента всех американцев. И Налоговая служба будет разбираться с миллионерами и миллиардерами, которые не платят налоги. Это оценивается в миллиарды долларов", – пообещал президент США. "Я никого не собираюсь наказывать. Но я не буду добавлять налоговую нагрузку на средний класс этой страны. Они уже достаточно платят. То, что я предложил, справедливо. Это финансово ответственно. Это увеличивает доходы для оплаты предложенных мною планов, которые создадут миллионы рабочих мест и обеспечат рост экономики", – добавил Байден.

Байден отметил, что предложенные им инвестиции также играют на руку внешней политике США, которая "приносит пользу среднему классу". По его словам, все страны, включая Китай, в мировой экономике должны играть по одним и тем же правилам. "Мы все созданы равными. Мы не можем уйти от этого принципа", – подчеркнул глава государства.

"Что касается России, – продолжал он, – Я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия будут иметь последствия. Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах, как мы поступили при продлении договора СНВ-3 по ядерным вооружениям, и как мы работаем над разрешением климатического кризиса", – заявил Байден.

Американский президент отметил, что ядерные программы Ирана и Северной Кореи "представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности". "Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран, с помощью дипломатии и жесткого сдерживания", – сказал Джо Байден.

"Американское лидерство означает прекращение войны в Афганистане навсегда", – заявил Байден, напомнив, что он является первым президентом за последние 40 лет, "который знает, что значит когда твой ребенок служит в зоне боевых действий". "Мы отправились в Афганистан, чтобы схватить террористов, атаковавших нас 11 сентября. Мы уничтожили Усаму бин Ладена и снизили террористическую угрозу "Аль-Каиды" в Афганистане. После 20 лет американской доблести и самопожертвования пришло время вернуть наши войска домой", – сказал президент.

"Аль-Каида и "Исламское государство" находятся в Йемене, Сирии, Сомали и других регионах в Африке, на Ближнем Востоке и за его пределами", – отметил Байден, но не стал развивать эту мысль.

Внутренние проблемы США

Сразу после этого он перешел к теме "внутреннего терроризма". "Самая смертоносная террористическая угроза для родины сегодня исходит от терроризма, поддерживающего превосходство белой расы, – сказал Джо Байден. – И, мои сограждане-американцы, мы должны объединиться, чтобы исцелить душу нации".

После этих слов Байден упомянул о своей встрече с дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в мае прошлого года при задержании полицейскими в Миннеаполисе. "Когда я опустился на колени, чтобы поговорить с ней, чтобы мы могли поговорить лицом к лицу, она сказала мне: "Папа изменил мир". После осуждения убийцы Джорджа Флойда мы можем увидеть, насколько она была права – если у нас хватит смелости действовать", – заявил президент.

Не упоминая о том, что Джордж Флойд был преступником, Джо Байден отметил, что большинство тех, кто носят (военную и полицейскую) форму, "служат с честью".

Байден призвал общество к объединению, к восстановлению доверия между правоохранительными органами и "людьми, которым они служат". Он также призвал "искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия" и "провести реформу полиции от имени Джорджа Флойда".

Далее Байден говорил о принятии закона по поводу преступлений на почве "ковид-ненависти", отметив, что он был принят "для защиты американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана". Несколькими фразами упомянул о защите прав сексуальных меньшинств. Еще в нескольких фразах отметил важность борьбы против насилия в отношении женщин.

Затем в речи Байдена значительное внимание было уделено теме огнестрельного оружия в Америке и преступлений, связанных с его применением.

Последней темой, которую он упомянул, была иммиграционная реформа.

Примечание

В своем обращении к Конгрессу Джо Байден не сказал ни слова про Израиль и нормализацию арабо-израильских отношений, чему особое внимание уделяла администрация Дональда Трампа.