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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2021 г., 09:36

Германия заблокировала попытку исключить Израиль из квантовых и космических разработок в рамках программы Horizon

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Германия заблокировала попытку исключить Израиль из квантовых и космических разработок в рамках программы Horizon

Германия заблокировала на текущей неделе инициативу руководства Европейской комиссии по закрытию Израилю, Швейцарии и Великобритании доступа к квантовым и космическим исследованиям в рамках европейской научно-исследовательской программы Horizon.

Предложение о закрытии доступа к этим темам странам, не являющимся членами Евросоюза, объяснялось их стратегической важностью для блока.

Правительство Германии подчеркнуло, что добавленный в прошлом году механизм, позволяющий Еврокомиссии исключать страны из определенных исследований, должен использоваться только в исключительных случаях. Эта позиция была поддержана университетскими группами Германии, Франции и Великобритании.


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