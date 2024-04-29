Хумза Юсаф подал в отставку с поста первого министра Шотландии

Первый министр Шотландии Хумза Юсаф (Шотландская национальная партия) в понедельник, 29 апреля, объявил об отставке с поста лидера партии, и как следствие, с поста первого министра, сообщает The Guardian.

Юсаф отметил, что продолжит исполнять полномочия до того, как станет известно имя его преемника.

Политический кризис в Шотландии разразился на прошлой неделе, когда Юсаф вышел из коалиционного соглашения с шотландскими зелеными, пишет "Интерфакс". После этого оппозиционные партии запланировали два голосования о доверии – первому министру и правительству Шотландии. Юсаф предпочел объявить об отставке до проведения этих голосований.

Наблюдатели называют несколько кандидатов, которые могут прийти на смену Юсафу. Это Кейт Форбс, которая немного проиграла Юсафу на прежних выборах лидера партии, и Джон Суинни, в прошлом заместитель первого министра Шотландии.

Хумза Юсаф, занимавший пост министра здравоохранения, победил в борьбе за пост председателя Шотландской национальной партии в марте 2023 года. После этого от стал первым министром (премьер-министром) Шотландии. Юсаф был первым мусульманином, который возглавил крупную британскую партию. Его отец – выходец из Пакистана, а мать – из Кении.