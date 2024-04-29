Кандидат в президенты США от "зеленых", еврейка Джилл Стайн была задержана на акции в поддержку Газы

В Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время разгона пропалестинской акции среди прочих были задержаны кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн, руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер.

Об этом инциденте Джилл Стайн сообщила на своей странице в соцсети X. Было опубликовано видео задержания.

Вскоре после ареста ее отпустили. И Джилл поделилась впечатлениями по поводу недолгого лишения свободы.

Участники акции протеста на территории Университета Вашингтона в Сент-Луисе требовали, чтобы университет прекратил участие в акционерном капитале компании Boeing, "которая на находящемся неподалеку предприятии в Сент-Чарльзе производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе".

Джилл Стайн 73 года. Она родилась в Чикаго в семье русскоязычных евреев-реформистов. Она ранее дважды баллотировалась на пост президента США от Партии зеленых - в 2012 и 2016 годах, а также дважды выдвигала свою кандидатуру на пост губернатора Массачусетса. До того, как начать принимать участие в акциях в поддержку Газы, Стайн выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.