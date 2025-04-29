x
29 апреля 2025
|
последняя новость: 17:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 апреля 2025
|
29 апреля 2025
|
последняя новость: 17:24
29 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Аргентине рассекречены документы о бежавших в страну нацистах

Холокост
Аргентина
время публикации: 29 апреля 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 16:20
В Аргентине рассекречены документы о бежавших в страну нацистах
AP Photo/Markus Schreiber

Государственный архив Аргентины выложил в общественный доступ 1850 документов, касающихся нацистских преступников, нашедших убежище в этой стране после Второй Мировой войны.

Среди документов – полицейские рапорты, отчеты спецслужб, фотографии. Они касаются, в том числе, Йозефа Менгеле, ставившего бесчеловечные опыты над заключенными, архитектора "окончательного решения" Адольфа Эйхмана и коменданта Рижского гетто Эдварда Рошманна.

Так, Менгеле, которого называли "ангелом смерти", прибыл в Аргентину в 1949 году с документами на имя Грегора Хельмута. Однако уже в 1956 году он представил оригинал свидетельства о рождении с его настоящим именем. Жил Менгеле в Винсенте Лопес, пригороде Буэнос-Айреса.

Также рассекречены и опубликованы 1300 президентских указов, датируемых 1957-2005 годами.

Напомним: 25 марта глава кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос сообщил, что получил от президента Хавьера Милея указание рассекретить все документы, касающиеся нацистов, получивших убежище в стране после окончания Второй Мировой войны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 марта 2025

Президент Милей распорядился рассекретить все документы о нацистах в Аргентине