В Аргентине рассекречены документы о бежавших в страну нацистах

Государственный архив Аргентины выложил в общественный доступ 1850 документов, касающихся нацистских преступников, нашедших убежище в этой стране после Второй Мировой войны.

Среди документов – полицейские рапорты, отчеты спецслужб, фотографии. Они касаются, в том числе, Йозефа Менгеле, ставившего бесчеловечные опыты над заключенными, архитектора "окончательного решения" Адольфа Эйхмана и коменданта Рижского гетто Эдварда Рошманна.

Так, Менгеле, которого называли "ангелом смерти", прибыл в Аргентину в 1949 году с документами на имя Грегора Хельмута. Однако уже в 1956 году он представил оригинал свидетельства о рождении с его настоящим именем. Жил Менгеле в Винсенте Лопес, пригороде Буэнос-Айреса.

Также рассекречены и опубликованы 1300 президентских указов, датируемых 1957-2005 годами.

Напомним: 25 марта глава кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос сообщил, что получил от президента Хавьера Милея указание рассекретить все документы, касающиеся нацистов, получивших убежище в стране после окончания Второй Мировой войны.