Израильский спутниковый снимок: армия РФ действительно разместила на северо-западной границе самолеты МиГ-31 с "Кинжалами"
Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимок, на котором показаны находящиеся на аэродроме Чкаловск в Калининградской области российские истребители МиГ-31, несущие гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Снимок датирован 25 августа 2022 года.
Отметим, что министерство обороны РФ сообщало о переброске трех самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Чкаловск еще 18 августа. Заявлялось, что это было сделано "в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".
Чкаловск находится в непосредственной близости от границ Польши, Литвы, Швеции и Финляндии.
ImageSat International отмечает, что ракеты "Кинжал" могут иметь как обычную боевую часть, так и ядерную.