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    В мире

    Израильский спутниковый снимок: армия РФ действительно разместила на северо-западной границе самолеты МиГ-31 с "Кинжалами"

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    Израильский спутниковый снимок: армия РФ действительно разместила на северо-западной границе самолеты МиГ-31 с
    Фото: ImageSat International (ISI)

    Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимок, на котором показаны находящиеся на аэродроме Чкаловск в Калининградской области российские истребители МиГ-31, несущие гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

    Снимок датирован 25 августа 2022 года.

    Отметим, что министерство обороны РФ сообщало о переброске трех самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Чкаловск еще 18 августа. Заявлялось, что это было сделано "в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания".

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    Чкаловск находится в непосредственной близости от границ Польши, Литвы, Швеции и Финляндии.

    ImageSat International отмечает, что ракеты "Кинжал" могут иметь как обычную боевую часть, так и ядерную.

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