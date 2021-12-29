Землетрясение магнитудой 5,7 на Крите, подземные толчки ощущали в Израиле
В среду, 29 декабря, в районе греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,7, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Зафиксированы повторные подземные толчки.
Эпицентр землетрясения располагался в 53 км южнее Ираклиона. Ближайший к эпицентру населенный пункт (21 км) – Асимион. Очаг залегал на глубине 68 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Израильские СМИ сообщают, что в некоторых районах Израиля также ощущались слабые подземные толчки.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день