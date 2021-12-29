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NEWSru.co.il :: В мире29 декабря 2021 г., 07:58

Землетрясение магнитудой 5,7 на Крите, подземные толчки ощущали в Израиле

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Землетрясение магнитудой 5,7 на Крите, подземные толчки ощущали в Израиле

В среду, 29 декабря, в районе греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,7, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Зафиксированы повторные подземные толчки.

Эпицентр землетрясения располагался в 53 км южнее Ираклиона. Ближайший к эпицентру населенный пункт (21 км) – Асимион. Очаг залегал на глубине 68 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.


Израильские СМИ сообщают, что в некоторых районах Израиля также ощущались слабые подземные толчки.

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