Три палестинца, подозреваемых в терроре, задержаны при попытке попасть в США

В начале июля пограничная охрана США задержала трех палестинцев, которые попытались нелегально проникнуть в США из Мексики в районе города Сан-Диего. Об этом сообщает газета The New York Post.

Предполагается, что они могут быть связаны с террористическими группировками. У одного из задержанных в телефоне обнаружены фото, которые на это указывают, в том числе – фотография мужчины в маске, держащего автомат Калашникова.

Также сообщается о задержании мигранта из Турции, также подозреваемого в связях с террористами.

Сотрудники пограничной охраны признают, что не справляются с наплывом мигрантов и не могут проверить каждого. Они имеют доступ только к американской базе данных потенциальных террористов и заявляют, что подобный доступ к иностранным базам сделал бы их работу эффективнее.