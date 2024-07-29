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Мир

Три палестинца, подозреваемых в терроре, задержаны при попытке попасть в США

время публикации: 29 июля 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 12:54
Три палестинца, подозреваемых в терроре, задержаны при попытке попасть в США
AP Photo/John Mone

В начале июля пограничная охрана США задержала трех палестинцев, которые попытались нелегально проникнуть в США из Мексики в районе города Сан-Диего. Об этом сообщает газета The New York Post.

Предполагается, что они могут быть связаны с террористическими группировками. У одного из задержанных в телефоне обнаружены фото, которые на это указывают, в том числе – фотография мужчины в маске, держащего автомат Калашникова.

Также сообщается о задержании мигранта из Турции, также подозреваемого в связях с террористами.

Сотрудники пограничной охраны признают, что не справляются с наплывом мигрантов и не могут проверить каждого. Они имеют доступ только к американской базе данных потенциальных террористов и заявляют, что подобный доступ к иностранным базам сделал бы их работу эффективнее.

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