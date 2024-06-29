Нападение на полицейского возле посольства Израиля в Белграде признано терактом

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил послу Израиля Яэлю Вилану, что нападавший был членом радикального движения, возможно, ваххабитом. Дачич назвал происшедшее терактом, направленным против Сербии и ее правоохранительных органов.

Названо имя террориста. Это – 25-летний Милош Жуйович из города Младеновац. Есть информация о том, что некоторое время назад он сменил имя на Салахуддин. Также сообщалось, что, по некоторым данным, он подъехал к посольству Израиля в машине с водителем, что позволяет предполагать, что его сообщник в момент теракта находился за рулем.

В настоящее время полиция проводят поиски подозреваемых, несколько человек задержаны.

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице полицейского, раненного в результате выстрела из арбалета. Состояние раненого оценивается врачами как удовлеторительное.

Напомним, 29 июня полицейский, охранявший посольство Израиля в Белграде, убил неизвестного, выстрелившего в него из арбалета. Сообщалось, что несмотря на тяжелое ранение в шею, сотрудник правоохранительных органов сумел применить оружие.

"34-летний полицейский, получивший ранение стрелой в шею, применил оружие и обезвредил нападавшего, который от полученных ранений скончался", – сообщил Дачич.

Полицейский доставлен в реанимационный центр, где ему будет проведена операция. Все обстоятельства нападения и возможные мотивы преступника выясняются.

Посольство сегодня закрыто, сотрудников в здании не было.