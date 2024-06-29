Охранник посольства Израиля в Сербии убил неизвестного, выстрелившего в него из лука

Охранник посольства Израиля в Белграде убил неизвестного, выстрелившего в него из лука. Вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в субботу, 29 июня, неизвестный, личность которого пока не установлена, выстрелил из лука в сотрудника полиции, охранявшего здание посольства Израиля.

"34-летний полицейский, получивший ранение стрелой в шею, применил оружие и обезвредил нападавшего, который от полученных ранений скончался", – сообщил Дачич.

Полицейский доставлен в реанимационный центр, где ему будет проведена операция. Все обстоятельства нападения и возможные мотивы преступника выясняются.

Посольство сегодня закрыто, сотрудников в здании не было.