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Охранник посольства Израиля в Сербии убил неизвестного, выстрелившего в него из лука

время публикации: 29 июня 2024 г., 14:31 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 14:37
Охранник посольства Израиля в Сербии убил неизвестного, выстрелившего в него из лука
AP Photo/Darko Vojinovic

Охранник посольства Израиля в Белграде убил неизвестного, выстрелившего в него из лука. Вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в субботу, 29 июня, неизвестный, личность которого пока не установлена, выстрелил из лука в сотрудника полиции, охранявшего здание посольства Израиля.

"34-летний полицейский, получивший ранение стрелой в шею, применил оружие и обезвредил нападавшего, который от полученных ранений скончался", – сообщил Дачич.

Полицейский доставлен в реанимационный центр, где ему будет проведена операция. Все обстоятельства нападения и возможные мотивы преступника выясняются.

Посольство сегодня закрыто, сотрудников в здании не было.

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