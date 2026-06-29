x
29 июня 2026
|
последняя новость: 16:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июня 2026
|
29 июня 2026
|
последняя новость: 16:52
29 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Стрельба в Германии: пять убитых, задержан подозреваемый

Убийства
Германия
время публикации: 29 июня 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 15:52
Стрельба в Германии: пять убитых, задержан подозреваемый
AP Photo/Matthias Schrader

В городе Штаде в Нижней Саксонии в понедельник, 29 июня, в результате нападения с применением огнестрельного оружия погибли пять человек. Полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в причастности к нападению.

Мотив преступления пока неизвестен, расследование продолжается.

По данным местных и международных СМИ, стрельба произошла в районе улицы Данкерштрассе. Полиция призвала жителей покинуть опасную зону, не приближаться к месту происшествия и распространять только официальную информацию, не передавая слухи.

Первоначальные сообщения о месте нападения расходятся: часть источников пишет о молодежном центре или центре приема несовершеннолетних, отмечается также, что в указанном районе находится учреждение для беременных женщин, матерей с маленькими детьми и детей младше шести лет.

Данные о личностях погибших, их возрасте и обстоятельствах нападения пока не опубликованы.

Штаде – город с населением около 50 тысяч человек в северной Германии, примерно в 45 км к западу от Гамбурга.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook