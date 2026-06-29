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ВСУ: ночью перехвачены 82 из 108 БПЛА. МО РФ: сбиты 209 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 29 июня 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 09:28
ВСУ: ночью перехвачены 82 из 108 БПЛА. МО РФ: сбиты 209 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 29 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине 108 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 82 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 25 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 29 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также Азовским и Черным морями. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
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