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Мир

ФСБ объявила о предотвращении нападения на синагогу в Ярославле

Россия
Антисемитизм
Теракт
время публикации: 29 июня 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 10:28
ФСБ объявила о предотвращении нападения на синагогу в Ярославле
ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании гражданина России, который, по версии спецслужбы, готовил нападение на еврейское религиозное учреждение в Ярославле.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что задержанный действовал по указанию куратора из международной террористической организации. По версии ведомства, он приобрел компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью и планировал использовать самодельные зажигательные устройства при нападении на синагогу.

ФСБ утверждает, что после поджога задержанный намеревался выехать в Сирию и присоединиться к террористической организации. При обыске у него дома, по заявлению спецслужбы, были обнаружены готовые к применению зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.

Следственный отдел УФСБ по Ярославской области возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической в России.

Имя задержанного и название организации, с которой он, по версии ФСБ, был связан, в опубликованных сообщениях не приводятся. Независимого подтверждения обстоятельств дела пока нет.

Судя по опубликованным ФСБ видео, речь идет о синагоге "Бейт Арон", которая находится в Ярославле на улице Чайковского, 54. Это главный еврейский религиозно-общинный центр города. История синагоги насчитывает более 100 лет, современная община была зарегистрирована в 1994 году.

Мир
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