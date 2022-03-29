Переговоры в Стамбуле завершены. Израиль назван среди стран-гарантов возможного договора по Украине

Завершен очередной раунд переговоров Россией и Украиной, проходивших в Стамбуле.

Участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия заявил на брифинге по итогом переговоров, что Киев признает только те границы Украины, которые признаны в мире по состоянию на 1991 год. "Никаких компромиссов", – подчеркнул переговорщик.

Арахамия также прокомментировал ранее сделанное заявление о том, что ключевым вопросом на переговорах между Россией и Украиной сейчас является договор о международных гарантиях безопасности для Украины. Гарантами, по мнению Киева, могут стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Сообщается, что некоторые страны уже дали свое согласие.

МИД и канцелярия главы правительства Израиля не комментируют заявления Киева.

Киев требует, чтобы в договоре был прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов в случае нападения на Украину. Если против Украины начинается война, агрессия или спецоперация, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь.

При этом подчеркивается, что сначала Украина должна провести референдум, на котором граждане могут поддержать или отвергнуть предложенный вариант мирного договора. Подписание договора возможно только после полного прекращения огня.

Украина передала российской стороне свои предложения по договору.

В свою очередь, руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил по итогам переговоров, что "Москва делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта". Он уточнил, что речь идет "о военной и политической составляющих". Вероятно, под "военной составляющей" подразумевается объявленное минобороны РФ "сокращение боевых действий на киевском и черниговском направлениях".

По словам Мединского, встреча в Стамбуле прошла конструктивно. Мединский утверждает, что Москва предложила Киеву провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием (предварительным подписанием) главами МИД мирного договора. Украинская сторона заявила, что тоже внесла предложение о личной встрече президентов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил после окончания переговоров, что украинская сторона предлагает в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. При этом стороны обязуются отказаться от вооруженного способа решения этого вопроса.

Подоляк также заявил, что вопрос о статусе так называемых Донецкой и Луганской независимых республик Украина предлагает обсудить президентам при личной встрече.

Также на брифинге дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу украинской делегации, заявил, что Украина готова на внеблоковый статус неядерной страны без вступления в военно-политические союзы.

Чалый уточнил, что, в случае достижения соответствующих договоренностей, на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов.

Офис президента Украины сообщил, что следующий раунд переговоров может пройти уже сегодня вечером.

Помощник президента РФ Владимир Мединский после переговоров заявил в эфире российского Первого канала: "Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз".