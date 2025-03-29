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Мир

В Польше пропала спикер координационного совета белорусской оппозиции Анжелика Мельникова

Беларусь
время публикации: 29 марта 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 13:58

Спикер координационного совета (КС) белорусской оппозиции Анжелика Мельникова не выходит на связь с 25 марта, сообщает "Медуза".

Мельникова вместе с семьей жила в Варшаве. По данным совета, сейчас ее в Польше нет. Бывший белорусский дипломат, соратник Светланы Тихановской, Павел Латушко сообщил об исчезновении Мельниковой в польские правоохранительные органы.

"Мы надеемся на лучшее, но понимаем, что представители демократических сил Беларуси остаются приоритетными целями спецслужб режимов в Беларуси и России", – отметили в КС.

Полномочия Мельниковой временно перешли к вице-спикеру Стасе Глинник.

Вместе с Мельниковой исчезли ее дочери шести и 12 лет.

Мир
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