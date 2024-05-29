Заместитель главы лейбористов пообещала признать палестинское государство

Заместитель председателя Лейбористской партии Великобритании Анджела Рейнер на встрече с мусульманскими избирателями заявила: она готова сделать все, что в ее силах, чтобы облегчить ситуацию в секторе Газы. Лейбористы стремятся вернуть себе поддержку мусульман, ослабнувшую из-за солидарности партии с Израилем.

"Я знаю, что люди в ярости из-за того, что происходит на Ближнем Востоке. Если бы я знала, что моя отставка принесет мир, сделала бы это немедленно. Я работаю круглые сутки над тем, чтобы из Газы могли вернуться три британских врача, чтобы туда поступила помощь", – цитирует ее The Telegraph.

Политик напомнила, что лейбористы, в отличие от консерваторов, поддержали решение прокурора Международного уголовного суда запросить ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа.

Она сказала, что партия взаимодействует с Саудовской Аравией и Катаром в оказании помощи палестинцам и обещала в случае победы на выборах признать палестинское государство.

Все опросы предрекают лейбористам победу на досрочных выборах, которые состоятся 4 июля. Однако муниципальные выборы показали, что партия теряет поддержку мусульманских избирателей.