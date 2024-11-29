Днем в пятницу, 29 ноября, беспилотник сбросил краску на территорию посольства РФ в Стокгольме, сообщает "Медуза" со ссылкой на шведские СМИ.

Представитель полиции Стокгольма Матс Эрикссон сообщил, что дрон пытались найти с помощью вертолета, но поиски завершились неудачей.

Пока инцидент квалифицируется как вандализм.

Эрикссон напомнил, что 28 ноября в посольство Швеции в России бросили бутылки с зажигательной смесью, а на стенах оставили надписи.

Пресс-служба российского посольства в Швеции заявила, что "данный случай далеко не первый и не единственный – за период с мая сего года этот инцидент стал уже десятым". Ранее, сообщается в телеграм-канале посольства, "неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии".