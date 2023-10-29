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    В мире

    В Махачкале разъяренная толпа ворвалась в аэропорт для расправы над пассажирами рейса из Тель-Авива

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    В Махачкале разъяренная толпа ворвалась в аэропорт для расправы над пассажирами рейса из Тель-Авива
    Телеграм-канал Iz.ru

    Сотни дагестанцев штурмовали аэропорт Махачкалы после того, как в социальных сетях появились сообщение, что рейсом из Тель-Авива прибудут беженцы из Израиля. Разбив палестинским флагом входные двери, толпа ворвалась в здание аэропорта и выбежала на взлетно-посадочную полосу.

    В телеграм-канале Ateo Breaking сообщалось, что из-за ситуации в аэропорту самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс wz4728, был перенаправлен на аэродром рядом с Махачкалой. На данный момент эту информацию невозможно проверить. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как стюард одного из приземлившихся самолетов просит пассажиров, начавших спускаться по трапу, подняться назад в самолет.

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    Телеканал "Кан-11" передал, что, по всей видимости, самолет Red Wings успел покинуть аэропорт Махачкалы до того, как на взлетную полосу прорвалась толпа, и он совершил посадку на аэродроме недалеко от Махачкалы.

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    В связи с чрезвычайной ситуацией аэропорт Махачкалы прекратил принимать и отправлять самолеты.

    Толпа возле аэропорта скандирует: "Аллах Ахбар!". Протестующие обыскивают помещения аэропорта, разыскивая евреев и израильтян. Сотрудники аэропорта баррикадируются в служебных помещениях.

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    На дороге из аэропорта протестующие обыскивают машины, требуя о пассажиров документы.

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    Издание "МК в Дагестане" написало, что большая часть участников захвата аэропорта попала на установленные там видеокамеры с функцией распознавания лиц, все они будут идентифицированы.

    СК по Дагестану завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

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    Израильские телеканалы передают, что на данный момент нет информации о пострадавших израильтянах.

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    Министерство главы правительства и МИД распространили специальное заявление, в котором призвали российские правоохранительные органы обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились. Сообщается также, что посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев там.

    Телеканал "Кан-11" сообщил, что на борту самолеты Red Wings, прибывшего в Махачкалу из Тель-Авива, находились израильтяне и евреи, не имеющие израильского гражданства.

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    По информации телеканала, они помещены в изолированное помещение и находятся под охраной местных служб безопасности.

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    В Израиле готовится план их эвакуации. По данным телеканала, они будут отправлены самолетом в Москву, как только это позволит ситуация.

    В настоящий момент аэропорт Махачкалы не принимает и не отправляет рейсы. На площади перед аэропортом силы безопасности применяют средства для разгона демонстраций.

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    Телеграм-канал IZ.ru сообщает о создании оперативного штаба из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Дагестан Меликов.

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    Около 22:00 по израильскому времени из Росавиации передали, что аэродром Махачкалы освобожден от проникших туда людей.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Октября 2023
    В аэропорту Махачкалы самолет из Тель-Авива ждала толпа, требующая не пускать в республику евреев
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