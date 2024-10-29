БПЛА впервые атаковали цель в Чечне: горело здание "Российского университета спецназа"
время публикации: 29 октября 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 10:36
В блоге X главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовано следующее сообщение: "Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен".
Чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso публикует фотографию с места пожара и утверждает, что в Гудермесе было слышно два взрыва.
Судя по всему, речь идет о первой атаке БПЛА на цель в Чечне. Примечательно