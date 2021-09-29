В Минске программист Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ и был убит. Подробности

Во вторник, 28 сентября, сотрудники белорусского КГБ ворвались в квартиру 31-летнего программиста Андрея Зельцера на улице Якубовского в Минске. Хозяин квартиры открыл огонь из ружья, застрелив одного из силовиков, и был убит ответным огнем.

СМИ сообщают, что сотрудники КГБ требовали открыть дверь квартиры для проведения обыска. Хозяин ответил отказом и выстрелил, когда, выломав дверь, силовики ворвались в его квартиру.

В социальных сетях и СМИ была распространена видеозапись, на которой события показаны с двух сторон.

Пресс-служба КГБ Беларуси заявляла, что проводилась операция "по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В чем именно подозревали Андрея Зельцера, неизвестно.

Телеграм-канал The Village Беларусь пишет, что Андрей Зельцер работал в компании EPAM Systems, был женат, увлекался фехтованием и триатлоном. В аккаунте в Instagram публиковал фото ружья, а также писал о протестах в Беларуси.

Редакция сайта Reform.by побеседовала с близкими, соседями и знакомыми Андрея Зельцера. В публикации содержатся дополнительные сведения о нем, но нет никаких данных, указывающих на его возможную причастность к "террористической деятельности".

Об Андрее Зельцере известно следующее: он в 2008-м получил диплом в минском колледже бизнеса и права, работал в компании EPAM Systems, увлекался спортом – с детства занимался фехтованием (кандидат в мастера спорта по фехтованию на рапире, но в последнее время очень увлекался саблей), позже увлекся триатлоном. Был женат, растил сына. Ни он, ни его жена не участвовали в протестных акциях оппозиции, так как боялись за своего ребенка, пишет Reform.by. Но они помогали участникам акций протеста: развозили воду, передавали деньги (в соцсетях есть снимки Андрея на протестных акциях, некоторые СМИ заявляют, что он был участником протестов).

Следственный комитет Беларуси подтвердил, что 40-летняя супруга Андрея Зельцера задержана. В сообщении сказано, что она "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ".

Все люди, которые были знакомы с Андреем Зельцером, говорят, что он был добрым, спокойным и рассудительным человеком.

Reform.by также пишет, что Андрей Зельцер легально владел ружьем как охотник. Об этом свидетельствуют данные информационной системы охотничьего хозяйства, в которой можно проверить уплату госпошлины на право охоты. Зельцер, согласно данным системы, последний раз оплачивал ее 13 августа 2021 года.

Об убитом сотруднике КГБ пока известно лишь его имя и позывной: Дмитрий ("Нирвана").

Генеральная прокуратура Беларуси вскоре после трагического инцидента заявила, что провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска. "Установлено, что данный гражданин обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Сотрудники КГБ с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем Генерального прокурора, прибыли к жилищу подозреваемого. При подготовке к проведению процессуального действия сотрудники представились жильцам квартиры представителями правоохранительных органов. Неоднократные требования открыть дверь и впустить в жилище, предупреждения о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал. После чего правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть", – сказано в заявлении Генпрокуратуры.