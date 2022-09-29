Кремль: 30 сентября будут подписаны договоры о вступлении в состав России оккупированных территорий Украины
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил, что в пятницу, 30 сентября, в 15:00, в большом Кремлевском Дворце состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ "новых территорий".
Речь идет об оккупированных украинских территориях, на которых были проведены так называемые "референдумы" о присоединении к РФ.
Песков сообщил, что на этом мероприятии ожидается "объемное выступление президента Путина".
Напомним, Украина, ее западные союзники и большинство международных комментаторов заявили, что "референдумы", организованные в условиях войны и российской оккупации, не могут иметь никаких законных юридических последствий. Украинский президент Владимир Зеленский назвал "референдумы" фарсом, результаты которого были известны организаторам заранее.
Отметим, что правительство Израиля предупредило, что не признает результаты этих "референдумов". "Израиль признает суверенитет и территориальную целостность Украины, и не признает результаты референдумов, проведенных в восточных областях Украины", – было сказано в официальном комментарии МИД Израиля.
Кремль готовится к объявлению о "присоединении" оккупированных территорий Украины