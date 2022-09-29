Кремль: 30 сентября будут подписаны договоры о вступлении в состав России оккупированных территорий Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил, что в пятницу, 30 сентября, в 15:00, в большом Кремлевском Дворце состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ "новых территорий".

Речь идет об оккупированных украинских территориях, на которых были проведены так называемые "референдумы" о присоединении к РФ.

Песков сообщил, что на этом мероприятии ожидается "объемное выступление президента Путина".

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Напомним, Украина, ее западные союзники и большинство международных комментаторов заявили, что "референдумы", организованные в условиях войны и российской оккупации, не могут иметь никаких законных юридических последствий. Украинский президент Владимир Зеленский назвал "референдумы" фарсом, результаты которого были известны организаторам заранее.

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Отметим, что правительство Израиля предупредило, что не признает результаты этих "референдумов". "Израиль признает суверенитет и территориальную целостность Украины, и не признает результаты референдумов, проведенных в восточных областях Украины", – было сказано в официальном комментарии МИД Израиля.