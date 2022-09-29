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    В мире

    Кремль: 30 сентября будут подписаны договоры о вступлении в состав России оккупированных территорий Украины

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    Кремль: 30 сентября будут подписаны договора о вступлении в состав России оккупированных территорий Украины
    Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил, что в пятницу, 30 сентября, в 15:00, в большом Кремлевском Дворце состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ "новых территорий".

    Речь идет об оккупированных украинских территориях, на которых были проведены так называемые "референдумы" о присоединении к РФ. 

    Песков сообщил, что на этом мероприятии ожидается "объемное выступление президента Путина".

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    Напомним, Украина, ее западные союзники и большинство международных комментаторов заявили, что "референдумы", организованные в условиях войны и российской оккупации, не могут иметь никаких законных юридических последствий. Украинский президент Владимир Зеленский назвал "референдумы" фарсом, результаты которого были известны организаторам заранее.

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    Отметим, что правительство Израиля предупредило, что не признает результаты этих "референдумов". "Израиль признает суверенитет и территориальную целостность Украины, и не признает результаты референдумов, проведенных в восточных областях Украины", – было сказано в официальном комментарии МИД Израиля.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Сентября 2022
    Кремль готовится к объявлению о "присоединении" оккупированных территорий Украины
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