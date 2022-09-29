Служба в другой армии не спасает от мобилизации в РФ, служивший в ЦАХАЛе может быть призван

Граждане РФ, проходившие военную службу в другой стране, не освобождаются от мобилизации в России, сообщается в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

"Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", – говорится в сообщении.

На территории РФ до сих пор проживают десятки тысяч граждан Израиля, имеющих также паспорта граждан РФ. Если это мужчины призывного возраста, они могут попасть под "частичную мобилизацию", даже если ранее проходили службу в ЦАХАЛе.

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Редакции NEWSru.co.il известно как минимум об одном случае, когда отказались выпускать мужчину, у которого есть два гражданства – российское и израильское. В документе, который вручили израильтянину, написано, что ему не разрешён выезд из Российской Федерации в соответствии со ст. 21 31-Ф3 от 26.02.1997 "О мобилизационной подготовке к мобилизации в РФ". "За разъяснением обращаться в военный комиссариат по месту постановки на военный учет", – говорится в документе. Повестку из военкомата мужчина перед попыткой выезда не получал.