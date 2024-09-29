Генштаб ВСУ: сбиты 15 российских "шахедов". Минобороны РФ: перехвачены 125 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 15 из 22 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще пять "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 29 сентября над территорией России были сбиты или перехвачены 125 украинских БПЛА самолетного типа – в Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае. При этом областные и краевые власти сообщают о причиненном ущербе, погибших и раненых в результате атак БПЛА за последние сутки.