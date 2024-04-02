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Беспилотники атаковали в Татарстане заводы по производству "шахедов"

время публикации: 02 апреля 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 09:02
Индустриальный парк "А Плюс Парк Алабуга"
ОЭЗ "Алабуга"

Утром 2 апреля власти РФ объявили об атаке беспилотников в Татарстане. Сообщается, что целью атаки были "предприятия в Елабуге и Нижнекамске".

РИА Новости передает, что есть пострадавшие. Утверждается, что серьезных разрушений нет, "технологический процесс не нарушен.

Позже агентство "Интерфакс" сообщило: "Два человека пострадали утром во вторник в результате удара беспилотников по общежитию Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Елабужском районе Татарстана, сообщила пресс-служба ОЭЗ. "Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. (...) Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено", – говорится в сообщении".

Впоследствии стало известно о шести пострадавших, среди которых есть и взрослые, и подростки.

Напомним, что именно в Татарстане, в "Алабуге" – особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе – находится завод по производству беспилотников "Герань-2/1" (аналогов иранских "Shahed-136/131"), которые армия РФ постоянно использует для ударов по гражданским и военным объектам в Украине.

Судя по имеющимся данным, именно эти предприятия, на которых работают не только взрослые рабочие, но и студенты, были целью сегодняшней атаки.

Елабуга находится примерно в 1400 км от границы с Украиной.

Информация уточняется.

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