Британка стала первой женщиной, которая в одиночку пересекла Баффинову Землю

32-летняя Камилла Хемплман-Адамс на лыжах преодолела 241 километр по Баффиновой Земле за 13 дней, тем самым совершив пересечение практически необитаемого арктического острова, который является пятым по величине в мире, пишет BBC.

Она протащила сани на протяжении всего маршрута при температуре до -40°C и ветре, скорость которого достигала 75,6 км/ч.

В одиночный поход по Баффинову острову – самому большому острову Канады – Хемплеман-Адамс отправилась из Кикиктарджуака в Пангниртунг, через национальный парк Ауюттук. Она прошла маршрут за 13 дней – на один день быстрее, чем было запланировано.

По завершении испытания, Хемплман-Адамс сказала: "Когда ты идешь туда один, главное – настроиться на то, чтобы продолжать идти. Ты адаптируешься, у тебя появляется убеждение, что нельзя сдаваться. В таких условиях отказаться невозможно".

На финише женщину встречал ее отец, исследователь Дэвид Хемплмен-Адамс. Он поделился, что очень переживал за свою дочь, так как мороз и сильный ветер могли помешать пересечению острова и спровоцировать обморожение. Хемплман-Адамс также добавил: "Это фантастическая реклама для женщин. Я имею в виду, что мы большие, некрасивые и сильные, но она в два раза меньше меня по весу и делала это в два раза быстрее, чем я".