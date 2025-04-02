x
02 апреля 2025
|
последняя новость: 23:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2025
|
02 апреля 2025
|
последняя новость: 23:19
02 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Дублине приставят охрану к статуе Молли Малоун: ее все время трогают за грудь

время публикации: 02 апреля 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 22:31
В Дублине приставят охрану к статуе Молли Малоун: ее все время трогают за грудь
AP Photo/Peter Morrison

Муниципалитет Дублина принял решение приставить охрану к одному из символов города – статуе Молли Малоун, торговки мидиями и моллюсками, прославленной в ирландской народной песне. Городской совет принял решение восстановить оригинальный цвет статуи.

Статуя, автором которой стала Жанна Ринхарт, была установлена в 1988 году, когда столица Ирландии отмечала 1000-летие. За эти годы ее покрыла благородная патина, однако зона декольте выделяется своим блеском: в последнее десятилетие появилась традиция трогать бронзовую девушку за грудь – согласно поверью, это приносит удачу.

Патрулирование начнется в мае и на пилотном этапе продлится всего неделю. Задача охранников вести разъяснительную работу среди туристов, экскурсоводов и прохожих. В дальнейшем будут рассмотрены варианты поставить статую на постамент или окружить оградой, однако первый вариант называют дорогостоящим, а второй – опасным для пешеходов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook