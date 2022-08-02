В Афганистане ликвидирован главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Зауахири

Лидер террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Зауахири был ликвидирован в конце минувшей недели силами США в Афганистане. Информацию об этом подтвердил президент США Джо Байден.

Аз-Зауахири был убит ракетой высокой точности, запущенной с беспилотника. В ходе операции, проведенной ЦРУ, не пострадали граждане, не имеющие отношения к террористической деятельности.

Представитель американской администрации заявил журналистам на условиях анонимности, что аз-Зауахири был уничтожен 30 июля в 21:48 по восточному времени США, когда находился на конспиративной квартире в Кабуле, по которой был нанесен удар двумя ракетами Hellfire. При этом, как отметил чиновник, на территории Кабула не было ни одного американского военнослужащего.

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Президент США Джо Байден, выступая в Белом Доме, заявил: "Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов. Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет... Когда я завершил нашу военную миссию в Афганистане почти год назад, я принял решение, что после 20 лет войны США больше не нужны тысячи солдат на земле Афганистана, чтобы защитить американцев от террористов, которые стремятся причинить нам вред. И я дал обещание американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы именно это и сделали".

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Высокопоставленный представитель американской администрации подчеркнул, что Айман аз-Зауахири представлял непосредственную угрозу для граждан США, для безопасности страны и ее интересов.

Заместитель Аймана аз-Зауахири, Абу аль-Хайр аль-Масри, был ликвидирован в сирийском Идлибе в 2017 году в результате удара, нанесенного беспилотным летательным аппаратом.

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Айман аз-Зауахири. Справка

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Доктор Айман аз-Зауахири возглавлял египетскую экстремистскую организацию "Исламский джихад". "Партийные клички": Доктор, Учитель, Абу Мухаммад, Абу Фатима, Мухаммад Ибрагим, Абу Абдалла, Абу аль-Муйз, Нур, Юстаз, Абу Мохаммед Нур ад-Дин, Абдель Муаз. Свободно владел не только арабским, но и французским языком.

Родился 19 июня 1951 в Египте, в семье уважаемых ученых и медиков. В 15 лет впервые был арестован за причастность к деятельности запрещенной тогда в Египте радикальной исламистской организации "Братья мусульмане". В 17 лет вышел на свободу, поступил в военно-медицинскую школу при Каирском университете. В 1973 стал дипломированным хирургом. Написал несколько книг. В одной из них подверг критике деятельность "Братьев мусульман".

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Жизнь аз-Зауахири круто изменилась в 80-е годы. Из почтенного доктора он превратился в борца за национальное освобождение народа Афганистана. В течение нескольких лет он воевал против Советской Армии на территории этой страны.

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В конце 80-х, после вывода советских войск из Афганистана, аз-Зауахири вернулся в Египет, где возглавил террористическую организацию "Исламский джихад" (участвовал в организации деятельности "Исламского джихада" в Палестинской автономии). За организацию покушений на египетских политических деятелей и теракта в посольстве Египта в Исламабаде решением египетского суда аз-Зауахири заочно был приговорен к смертной казни.

Аз-Зауахири познакомился с Усамой бин Ладеном, по всей видимости, еще в Афганистане. В начале 90-х он установил постоянную связь с бин Ладеном, которая с тех пор не прерывалась. В 1998-м году египетский "Исламский джихад" фактически стал египетским филиалом "Аль-Каиды". Позже Айман аз-Зауахири и его ближайший соратник Мухаммад Атэф примкнули к боевым подразделениям "Аль-Каиды" в Афганистане – они возглавляли самостоятельные отряды этой организации и считались наиболее влиятельными командирами бин Ладена. Считается, что аз-Зауахири выступал также в роли личного врача бин Ладена.

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В результате американских атак в конце 2001-го года (последовавшими за терактами 11 сентября) Атэф, жена аз-Зауахири и его три дочери погибли. Правительство США считает аз-Зауахири организатором терактов в американских посольствах в Кении и Танзании (1998).

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О поимке или уничтожении аз-Зауахири уже заявляли не один раз. Так, например, 3 октября 2002 года агентство Afghan Islamic Press сообщало, что аз-Зауахири был убит в ходе специальной операции американских военных в Афганистане. 28 июня 2003 года телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что иранские силы безопасности арестовали его на территории страны. 18 марта 2004 года пакистанские источники вновь сообщили, что аз-Зауахири был пленен или убит в ходе операции в Вазиристане (Пакистан). Позже эти сообщения не получали подтверждения, а аз-Зауахири появлялся в эфире арабских телеканалов живой и здоровый.