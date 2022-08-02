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    В мире

    Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на сопротивление Китая

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    Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на сопротивление Китая
    AP Photo/Chiang Ying-ying     Жители Тайваня приветствуют Нэнси Пелоси
    AP Photo/Chiang Ying-ying

    Boeing C-40С американских ВВС, на борту которого находилась спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайваня "Суншань". Самолет сопровождали американские истребители, которые были переброшены на Тайвань из Японии.

    За полетом самолета Пелоси с помощью сервиса FlightRadar24 следили боле 300 тысяч человек. Пелоси вылетела из Куала-Лумпура около 11 утра по израильскому времени. Ее самолет направился на восток, а затем, спустя три часа после начала полета, повернул в северном направлении - к Тайваню.

    По мере приближения самолета к аэропорту назначения росла напряженность. Китай, предупреждавший США о "серьезных последствиях" этого визита, закрыл свое воздушное пространство в направлении Тайваньского пролива для гражданских самолетов. А незадолго до посадки самолета Пелоси китайские СМИ сообщили, что китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив.

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    На Тайване был объявлен второй уровень тревоги. В аэропорту "Суншань" были снята маскировочные чехлы с зенитных пушек.

    Ожидается, что Пелоси и сопровождающая ее делегация пробудут на Тайване до вечера 3 августа. Спикер проведет пресс-конференцию, встретится с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и представителями местных политических партий.

    На одну ночь американская делегация забронировала 48 номеров в отеле

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    Grand Hyatt. В отеле и на прилегающей к нему территории усилены меры безопасности.

    Китай считает Тайвань частью своей территории, которая может быть в случае необходимости "возвращена" с применением военной силы, и рассматривает визиты иностранных правительственных чиновников как признание независимости острова.

    Отметим, что президент США Джо Байден неодобрительно отзывался об этом визите. Он говорил, что американские военные считают посещение Тайваня "не очень хорошей идеей". В тоже время представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Пелоси имеет право посещать Тайвань, а Белый дом уважает независимость Конгресса США.

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