CNN: Трампа обвинили в заговоре и незаконной попытке остаться у власти

Бывшего президента США Дональда Трампа проинформировали о предъявлении обвинений в рамках расследования событий, спровоцировавших беспорядки возле Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Речь идет о разбирательстве, проводимом спецпрокурором Джеком Смитом: он расследует, не нарушал ли Трамп закон, пытаясь оспорить результаты проигранных им президентских выборов 2020 года, отмечает "Интерфакс". Считается, что именно непризнание их результатов 45-м американским президентом и его сторонниками привели к беспорядкам в январе 2021 года, когда демонстрация в Вашингтоне обернулась штурмом Капитолия.

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"Подзащитный и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов", – говорится в документе.

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Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". По этим четырем пунктам ему грозит более 50 лет тюрьмы.

Дональд Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.

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Таким образом Трамп на текущий момент обвиняется по трем делам: 1) о штурме здания Конгресса США, 2) незаконном хранении секретных документов, 3) нарушениях, связанных с бизнесом. Кроме того, у Трампа возникли юридические проблемы в связи с тем, что 9 мая 2023 года суд присяжных признал его виновным в сексуальных домогательствах к журналистке Елизабет Джин Кэролл. Экс-президента также хотят привлечь к судебной ответственности по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года, чтобы "купить" ее молчание.

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Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году.

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Согласно результатам опроса New York Times/Siena среди избирателей Республиканской партии, несмотря на юридические проблемы, Дональд Трамп остается безусловным лидером президентской гонки. Если бы выборы кандидата в президенты от Республиканской партии состоялись сейчас, Дональд Трамп получил бы голоса 54% избирателей-республиканцев. Ближайший к нему соперник, губернатор Флориды Рон Десантис, набирает только 17% голосов. Все прочие кандидаты – не более 3%.