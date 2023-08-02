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    В мире

    CNN: Трампа обвинили в заговоре и незаконной попытке остаться у власти

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    CNN: Трампа обвинили в заговоре и незаконной попытке остаться у власти
    AP Photo/Jon Elswick

    Бывшего президента США Дональда Трампа проинформировали о предъявлении обвинений в рамках расследования событий, спровоцировавших беспорядки возле Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

    Речь идет о разбирательстве, проводимом спецпрокурором Джеком Смитом: он расследует, не нарушал ли Трамп закон, пытаясь оспорить результаты проигранных им президентских выборов 2020 года, отмечает "Интерфакс". Считается, что именно непризнание их результатов 45-м американским президентом и его сторонниками привели к беспорядкам в январе 2021 года, когда демонстрация в Вашингтоне обернулась штурмом Капитолия.

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    "Подзащитный и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов", – говорится в документе.

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    Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". По этим четырем пунктам ему грозит более 50 лет тюрьмы.

    Дональд Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.

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    Таким образом Трамп на текущий момент обвиняется по трем делам: 1) о штурме здания Конгресса США, 2) незаконном хранении секретных документов, 3) нарушениях, связанных с бизнесом. Кроме того, у Трампа возникли юридические проблемы в связи с тем, что 9 мая 2023 года суд присяжных признал его виновным в сексуальных домогательствах к журналистке Елизабет Джин Кэролл. Экс-президента также хотят привлечь к судебной ответственности по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года, чтобы "купить" ее молчание.

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    Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел.

    Президентские выборы пройдут в США в 2024 году.

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    Согласно результатам опроса New York Times/Siena среди избирателей Республиканской партии, несмотря на юридические проблемы, Дональд Трамп остается безусловным лидером президентской гонки. Если бы выборы кандидата в президенты от Республиканской партии состоялись сейчас, Дональд Трамп получил бы голоса 54% избирателей-республиканцев. Ближайший к нему соперник, губернатор Флориды Рон Десантис, набирает только 17% голосов. Все прочие кандидаты – не более 3%.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 Июля 2023
    Опрос среди республиканцев: 54% хотят видеть Трампа кандидатом в президенты США
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Июля 2023
    Суд отклонил иск Дональда Трампа против CNN
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 Июня 2023
    Трамп подал встречный иск против журналистки, обвинившей его в изнасиловании
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